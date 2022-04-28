Мина оказалось безвредной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автогрейдера обнаружил на дороге в Серове минометную мину. Силовики из инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» (базируется в Нижнем Тагиле, Свердловская область) обнаружили, что снаряд безвреден, сообщается на официальном сайте Росгвардии по региону.

«Специалисты ОМОН „Рассвет“ Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали минометную мину, обнаруженную машинистом автогрейдера при обслуживании дороги в Серове», — говорится в сообщении. Уточняется, что снаряд был идентифицирован, как 82-мм минометная мина без взрывчатого вещества и взрывателя, на корпусе видны следы сильной коррозии. По итогам проверки мина была передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства

Ранее подобный потенциально опасный снаряд был обнаружен в Екатеринбурге. На место происшествия в феврале прибыли пожарная служба, скорая помощь, а также полиция и МЧС. Противотанковая мина была обнаружена за мусорным баком, в последствии ее унесли на руках в неизвестном для жителей направлении.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области