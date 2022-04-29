Соболь* дала Соловьеву новый повод напасть на Екатеринбург. Видео

30 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Оппозиционерка выложила видео, как студенты УрФУ покидают лекцию про отношения России и НАТО Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) поделилась видео, на котором студенты Уральского федерального университета массово уходят с лекции о вреде Украины и НАТО. «Соловьеву приготовиться», — шутят в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга». «Эта запись, как утверждается в оппозиционном канале, была сделана в УрФУ во время лекции „Украина и проблема отношений Россия — НАТО“. […] Если быть точнее, то, судя по записи, в аудитории транслировали заранее записанную программу, которая опубликована „Университетским ТВ УрФУ“. Соловьеву приготовиться», — делится подробностями автор екатеринбургского telegram-канал. URA.RU отправило запрос в пресс-службу УрФУ, чтобы уточнить детали истории. Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны. С телеведущим прямо согласился лидер свердловской рок-группы Вадим Самойлов. Он сказал, что в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция», — добавил музыкант. Также слова Соловьева поддержал блогер Юрий Подоляка. Ранее URA.RU сообщало, что московский суд удовлетворил требование ФСИН России о замене Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) полтора года ограничения свободы на полгода в колонии. В августе 2021 года ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, из-за ее призывов на несогласованную протестную акцию могли прийти и больные COVID-19, что «создало угрозу массового заболевания». *Любовь Соболь внесена в реестр террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) поделилась видео, на котором студенты Уральского федерального университета массово уходят с лекции о вреде Украины и НАТО. «Соловьеву приготовиться», — шутят в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга». «Эта запись, как утверждается в оппозиционном канале, была сделана в УрФУ во время лекции „Украина и проблема отношений Россия — НАТО“. […] Если быть точнее, то, судя по записи, в аудитории транслировали заранее записанную программу, которая опубликована „Университетским ТВ УрФУ“. Соловьеву приготовиться», — делится подробностями автор екатеринбургского telegram-канал. URA.RU отправило запрос в пресс-службу УрФУ, чтобы уточнить детали истории. Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны. С телеведущим прямо согласился лидер свердловской рок-группы Вадим Самойлов. Он сказал, что в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция», — добавил музыкант. Также слова Соловьева поддержал блогер Юрий Подоляка. Ранее URA.RU сообщало, что московский суд удовлетворил требование ФСИН России о замене Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) полтора года ограничения свободы на полгода в колонии. В августе 2021 года ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, из-за ее призывов на несогласованную протестную акцию могли прийти и больные COVID-19, что «создало угрозу массового заболевания». *Любовь Соболь внесена в реестр террористов и экстремистов