Московский суд отправил Соболь в колонию

14 апреля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Суд в Москве отправил Любовь Соболь в колонию на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) заменили ограничение свободы на полгода колонии. Такое решение принял Симановский суд Москвы, сообщает РИА «Новости». «Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — передает РИА «Новости». Ранее Соболь проходила в качестве обвиняемой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По версии следствия, она призывала население на несогласованные митинги в поддержку Алексея навального (признан в РФ террористом и экстремистом) в нарушение принятых коронавирусных ограничений. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) заменили ограничение свободы на полгода колонии. Такое решение принял Симановский суд Москвы, сообщает РИА «Новости». «Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — передает РИА «Новости». Ранее Соболь проходила в качестве обвиняемой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По версии следствия, она призывала население на несогласованные митинги в поддержку Алексея навального (признан в РФ террористом и экстремистом) в нарушение принятых коронавирусных ограничений. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы.