Московский суд отправил Соболь в колонию

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Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, соболь любовь
Суд в Москве отправил Любовь Соболь в колонию на полгода Фото:

Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) заменили ограничение свободы на полгода колонии. Такое решение принял Симановский суд Москвы, сообщает РИА «Новости».

«Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — передает РИА «Новости».

Ранее Соболь проходила в качестве обвиняемой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По версии следствия, она призывала население на несогласованные митинги в поддержку Алексея навального (признан в РФ террористом и экстремистом) в нарушение принятых коронавирусных ограничений. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы.

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Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) заменили ограничение свободы на полгода колонии. Такое решение принял Симановский суд Москвы, сообщает РИА «Новости». «Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — передает РИА «Новости». Ранее Соболь проходила в качестве обвиняемой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По версии следствия, она призывала население на несогласованные митинги в поддержку Алексея навального (признан в РФ террористом и экстремистом) в нарушение принятых коронавирусных ограничений. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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