Байден пошутил, что у журналистов и знаменитостей рейтинг одобрения еще ниже, чем у него Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден иронично пошутил над своим низким рейтингом во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. Американский лидер также поднял бокал за свободу слова.

«Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали. Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже», — приводит Politico цитату Байдена.

Он также указывал на дезинформацию и важность свободной прессы в мире. «Яд проходит через американскую демократию», — подытожил он.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Тем не менее, действующий американский лидер заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Американские СМИ сообщили, что в США создадут службу по борьбе с дезинформацией. При этом Байден собрался на новый срок, несмотря на провальный рейтинг, сообщает RT.