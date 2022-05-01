В Екатеринбурге семье с инвалидом отключили горячую воду

В Екатеринбурге управляющая компания заставляет жильцов менять стояки ГВС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители жилого комплекса «Фаворит» в Екатеринбурге пожаловались на действия управляющей компании «ЮИТ Брусника Сервис», которая предлагает владельцам квартир заменить стояки горячего водоснабжения (ГВС) за 12 тысяч рублей. Тем, кто отказывается их менять, отключают горячую воду. Компания уже оставила семью с инвалидом без воды. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Беспредел творится в ЖК „Фаворит“. Люди от „ЮИТ Брусника Сервис“ предлагают заменить стояки ГВС за 12 тысяч рублей. Тем, кто отказывается, отрезают квартиру от горячей воды. Управляющая компания бездействует», — рассказал житель жилого комплекса Рустам. Так, по словам мужчины, семья, где проживают маленькие дети осталась без воды. «Семья из четырех человек, в том числе двое маленьких детей, сидят без горячей воды уже неделю. В семье также есть человек с инвалидностью, но это никого не волнует», — посетовал горожанин.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «ЮИТ Брусника Сервис». Оперативно получить ответ не удалось, так как управляющий будет на месте только после майских праздников.

Ранее URA.RU писало, что свердловские бизнесмены решили отремонтировать квартиру для 12-летней сироты-инвалида, проживающей в поселке Малышева (Свердловская область). Общественность узнала об этой истории после публикации на агентства.