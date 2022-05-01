Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться.
«Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.
По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.
Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться. «Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее губернатор Челябинской области ввел на территории региона противопожарный режим. Согласно режиму, в области с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами. По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.