01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Возле челябинского поселка тушат крупный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
По данным МЧС, угрозы распространения пожара нет (фото из архива) Фото:

Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться.

«Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ранее губернатор Челябинской области ввел на территории региона противопожарный режим. Согласно режиму, в области с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами.

По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться. «Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее губернатор Челябинской области ввел на территории региона противопожарный режим. Согласно режиму, в области с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами. По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...