Возле челябинского поселка тушат крупный пожар. Видео

02 мая 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

По данным МЧС, угрозы распространения пожара нет (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться. «Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее губернатор Челябинской области ввел на территории региона противопожарный режим. Согласно режиму, в области с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами. По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Возле поселка Зауральский сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области занимаются ликвидацией крупного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, пожарные проводят опашку местности, чтобы не дать огню распространиться. «Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают 106 ПСЧ и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее губернатор Челябинской области ввел на территории региона противопожарный режим. Согласно режиму, в области с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами. По словам огнеборцев, большая часть лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. С начала весеннего сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.