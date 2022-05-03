Кадыров рассказал, как готовят добровольцев для спецоперации

Рамзан Кадыров рассказал о российских добровольцах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что добровольцев для участия в спецоперации на Украине собирают в Гудермесе (Чечня). По словам Кадырова, для них проводят инструктаж перед отправкой.

«Для тех, кто здесь впервые, проводится подробный инструктаж и вся подготовительная работа, в детали которой вдаваться не стану. Среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе и гонял по всей территории бандеровцев», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, отряды добровольцев собираются на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Еженедельно оттуда отправляют около 200 человек, отметил Кадыров. Он также уверил, что с начала спецоперации на передовую рвутся сотни тысяч добровольцев со всей страны.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом является поражение военных объектов и исключение жертв среди мирного населения. Он отмечал, что задачей является помощь Донбассу. Кадыров ранее заявлял о начале «конкретной спецоперации» на Украине, пишут «Дни.ру». В спецоперации помимо российских военных участвуют также добровольцы. По словам главы Чечни, последние проходят программу подготовки, где их учат тактической стрельбе и ведению боя в лесном массиве.

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