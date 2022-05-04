Боевики ВСУ расстреляли колонну беженцев под Харьковом

05 мая 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков. Об этом РИА «Новости» рассказал очевидец. По его словам, в результате обстрела есть жертвы и раненые. «На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Это не первое нарушение режима тишины со стороны украинских радикалов. В частности. в конце марта Минобороны докладывало об обстреле колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ. Тогда в результате обстрелов погибли 4 человека. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Глава государства также неоднократно подчеркивал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков. Об этом РИА «Новости» рассказал очевидец. По его словам, в результате обстрела есть жертвы и раненые. «На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Это не первое нарушение режима тишины со стороны украинских радикалов. В частности. в конце марта Минобороны докладывало об обстреле колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ. Тогда в результате обстрелов погибли 4 человека. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Глава государства также неоднократно подчеркивал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.