МО РФ: 4 человека погибли при обстреле националистами гумколонны

Автобусную колонну с беженцами обстреляли националисты, заявили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При обстреле националистами колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ, погибли 4 человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — передает сообщение Мизинцева ТАСС. РФ требует от украинской стороны неукоснительного выполнения всех условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров по всем направлениям, заявил генерал.

Ранее в Киеве заявили, что Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров. Украине крайне важны гуманитарные коридоры, так как по ним может выйти мирное население страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.