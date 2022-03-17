МО РФ: 4 человека погибли при обстреле националистами гумколонны

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, поражающий элемент, осколок, последствия обстрела
Автобусную колонну с беженцами обстреляли националисты, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле националистами колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ, погибли 4 человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — передает сообщение Мизинцева ТАСС. РФ требует от украинской стороны неукоснительного выполнения всех условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров по всем направлениям, заявил генерал.

Ранее в Киеве заявили, что Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров. Украине крайне важны гуманитарные коридоры, так как по ним может выйти мирное население страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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При обстреле националистами колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ, погибли 4 человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — передает сообщение Мизинцева ТАСС. РФ требует от украинской стороны неукоснительного выполнения всех условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров по всем направлениям, заявил генерал. Ранее в Киеве заявили, что Украина заинтересована в работе гуманитарных коридоров. Украине крайне важны гуманитарные коридоры, так как по ним может выйти мирное население страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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