Политолог назвал два фактора, влияющих на рост доверия к Путину

06 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

На рост доверия к Владимиру Путину влияет сплочение людей вокруг сильного лидера Фото: Владимир Андреев © URA.RU На рост доверия президенту РФ Владимиру Путину два фактора: внешний — санкционное давление на страну, и внутренний — работа правительства в интересах граждан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности президента РФ вырос с 25 апреля по 1 мая 2022 на 1,2% и ставил 78,9%, работы премьер-министра и правительства России — 53% и 52,8%. Доверие к Владимиру Путину высказали 81,5%, что выше на 0,9%. «Мы видим по результатам ВЦИОМ, что есть рост одобрения деятельности президента, правительства, партий — они находятся в некоем устойчивом коридоре и есть тенденции к повышению. Связано это прежде всего с внешней и внутренней повесткой. У нас есть эффект сплочения общества вокруг власти и созданной политической системы из-за осознания внешней угрозы для государства, людей. Связано это с беспрецедентным санкционным давлением, так как есть доверие и прошлый опыт. Плюс, работа в этих условиях правительства и президента. То есть решения, которые принимаются в социальной сфере, экономике, показывают, что власть действует эффективно, адекватно и в интересах людей», — объяснил Виктор Потуремский. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%. При этом индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На рост доверия президенту РФ Владимиру Путину два фактора: внешний — санкционное давление на страну, и внутренний — работа правительства в интересах граждан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности президента РФ вырос с 25 апреля по 1 мая 2022 на 1,2% и ставил 78,9%, работы премьер-министра и правительства России — 53% и 52,8%. Доверие к Владимиру Путину высказали 81,5%, что выше на 0,9%. «Мы видим по результатам ВЦИОМ, что есть рост одобрения деятельности президента, правительства, партий — они находятся в некоем устойчивом коридоре и есть тенденции к повышению. Связано это прежде всего с внешней и внутренней повесткой. У нас есть эффект сплочения общества вокруг власти и созданной политической системы из-за осознания внешней угрозы для государства, людей. Связано это с беспрецедентным санкционным давлением, так как есть доверие и прошлый опыт. Плюс, работа в этих условиях правительства и президента. То есть решения, которые принимаются в социальной сфере, экономике, показывают, что власть действует эффективно, адекватно и в интересах людей», — объяснил Виктор Потуремский. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%. При этом индекс доверия — с 67,1% до 81,6%.