Пожарным негде брать воду для тушения огня (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском каре суд дважды оштрафовал власти Карагайского муниципального округа за отказ обеспечить сельские поселения водой для тушения пожаров. Но проблема с пожарными водоемами в Рождественском и Козьмодемьянском поселениях так и не решена. Приставы взыскали за нарушение с администрации миллион рублей.

«Судебные приставы взыскали с администрации Карагайского муниципального округа 1 млн рублей за неисполнение судебных решений об обеспечении пожарной безопасности на входящих в муниципалитет территориях. Ранее суд дважды оштрафовал местные власти за непринятие противопожарных мер. За три года чиновники не смогли обеспечить территории Рождественского и Козьмодемьянского сельских поселений запасами воды для целей пожаротушения и не создали условия для забора воды в любое время года», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Деньги чиновники выплатили, но проблема с пожарной безопасностью остается. С начала мая в Пермском крае действует пожароопасный сезон. По данным МЧС, за неделю с 4 по 10 мая в регионе произошло 226 пожаров, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли три человека, пострадали двое.