Пермяков отправляют в Донбасс для участия в гуманитарной миссии

Волонтеры из Перми могут поучаствовать в гуманитарной миссии на территории ЛНР и ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Прикамье объявили набор кадров для участия в гуманитарной миссии на территории ДНР и ЛНР. Срок командировки 2 недели. Участником программы может стать как опытный волонтер, так и специалист конкретной профессии, например врач, строитель или спасатель.

«Осознанная готовность к тому, что помощь будет оказываться на территории, на которой введен режим военного положения. Уверенность в том, что сможете участвовать беспрерывно на протяжении всего срока гуманитарной миссии. Образование и профессиональный опыт по профилю гуманитарной миссии (при необходимости)», — список требований размещен на сайте проекта «Мы вместе».

Возраст 18+ и гражданство Российской Федерации — обязательные условия. Программа реализуется в соответствии с указом Президента России и направлена на поддержку волонтерской деятельности, а также на оказание помощи жителям и социально значимым организациям Донецкой и Луганской народных Республик.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечают, что России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Киев в феврале начал большую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов.

О том, что из Перми отправился вагон с гуманитарным грузом для жителей Луганской и Донецкой народных республик, URA.RU писало ранее. Также казаки прикамского казачьего общества передали гуманитарный груз Свято-Николаевскому храму прифронтового Первомайска. В состав гуманитарного груза вошли мясные консервы, шпик и другие продукты. А в середине апреля в Перми учредили фонд помощи добровольцам Донбасса и их семьям.

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