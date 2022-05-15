Скончался экс-депутат заксобрания Челябинской области

Константин Сомотов умер после болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Сомотов скончался 15 мая. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин.

«Очень печальная новость пришла сегодня. Ушел из жизни Константин Борисович Сомотов… Активист со студенческой скамьи, производственник, новатор, депутат городского собрания и Законодательного собрания Челябинской области. И всегда — патриот Златоуста, мгновенно откликавшийся на любые новые и интересные идеи или на просьбы о помощи», — написал Жилин.

Константин Сомотов родился в Тбилиси в 1952 году. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности металлурга. Трудовой путь начинал на метзаводе Челябинска, а после армии свою биографию связал со Златоустом. В 1990 году стал одним из инициаторов благоустройства района Нового Златоуста. Впоследствии на базе этой новации был создан завод «Стройтехника». В середине нулевых годов Сомотов избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области, работал на златоустовском метзаводе, а затем переехал в Челябинск. Скончался после продолжительной болезни. Воспитал троих детей.