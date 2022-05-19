Антимонопольная служба предупредила мэра Вячеслава Тюменцева о нарушении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэру Новоуральска (Свердловская область) Вячеславу Тюменцеву, из-за управляющей компании, созданной по его инициативе, пришло предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области. Копия предупреждения есть в распоряжении редакции URA.RU.

В предупреждении идет речь о том, что ООО «ОКС», подконтрольное администрации, в качестве юридического адреса в уставном капитале указало здание бывшего детского садика по улице Ленина, 25, которое ОКСу передало муниципальное унитарное предприятие «Территория содействия бизнесу». «По приведению устава в соответствии с антимонопольным законодательством и по возврату вышеуказанного недвижимого имущества в казну», — говорится в предупреждении ФАС. Администрацию предупредили о необходимости исполнить предупреждение до шестого июня 2022 года. Корреспонденту URA.RU в УФАС подтвердили, что такое предупреждение было выдвинуто.

Мэрия и ее унитарные предприятия вмешались и в другой конфликт управляющих компаний. МУП «Водоканал», МУП «Водогрейная котельная» и ООО «Инвестжилстрой» подали коллективное заявление в полицию с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против гендиректора УЖК «Новоуральская» Ирены Ислентьевой. Они не в первый раз обвиняют ее в организации преднамеренного банкротства компании.

Ислентьева в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что обвинения сфабрикованы. «Ни одна из РСО не заинтересованно в банкротстве основного своего дебитора — ООО „УЖК ‚Новоуральская‘. Банкротство для них тупиковый путь. При банкротстве вряд-ли они что-то получат, так как основная масса должников Управляющей компании — физические лица, взыскать что-либо с которых весьма трудно“, — говорит она. Ислентьева уточнила, что у УЖК „Новоуральская“ подписаны долгосрочные графики погашения задолженности с МУПами. „По поводу банкротства. Я говорила и в СМИ и на Думе, что банкротить ООО ‚УЖК ‚Новоуральская‘ я не намерена, заявления такие не подавала. Долги сформировались на УК из-за неплатежей населения“, — отметила она.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на звонок корреспондента URA.RU не ответил. До председателя думского комитета по ЖКХ Александра Волкова дозвониться также не удалось — никто не ответил на звонок.

Конфликт в коммунальном рынке Новоуральска начал зарождаться в декабре 2021 года. Глава города Вячеслав Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города, так как у «УЖК Новоуральской» имеются крупные долги. Ислентьева в апреле 2022 года уточняла, что депутаты новоуральской гордумы не стали выносить на рассмотрение вопрос о создании УК из-за оставшихся к ней вопросов. Спустя неделю, депутаты все же поддержали создание альтернативной управляющей компании.

Фото: URA.RU