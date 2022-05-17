17 мая 2022

В свердловских школах учащихся кормят витаминным хлебом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, школа, школьная столовая
Питание в образовательных учреждениях должно быть сбалансированным Фото:

Учащиеся всех общеобразовательных организаций Екатеринбурга кушают в столовых хлеб, обогащенный витаминно-минеральными комплексами. Об этом рассказала пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте.

«В настоящее время во всех общеобразовательных организациях города дети получают в питании хлеб, с витаминно-минеральными комплексами и булочки с куркумой», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также отмечается, что в 30% детских организаций ученикам дают витаминизированные напитки.

Территориальный Роспотребнадзор отмечает, что горячее питание является одним из важных условий эффективного обучения детей. Питание должно быть сбалансированный и полноценным. Поэтому в образовательных учреждениях Екатеринбурга полным ходом идет реализация проекта «Привлекательное и здоровое питание».

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Учащиеся всех общеобразовательных организаций Екатеринбурга кушают в столовых хлеб, обогащенный витаминно-минеральными комплексами. Об этом рассказала пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте. «В настоящее время во всех общеобразовательных организациях города дети получают в питании хлеб, с витаминно-минеральными комплексами и булочки с куркумой», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также отмечается, что в 30% детских организаций ученикам дают витаминизированные напитки. Территориальный Роспотребнадзор отмечает, что горячее питание является одним из важных условий эффективного обучения детей. Питание должно быть сбалансированный и полноценным. Поэтому в образовательных учреждениях Екатеринбурга полным ходом идет реализация проекта «Привлекательное и здоровое питание».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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