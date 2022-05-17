В свердловских школах учащихся кормят витаминным хлебом

18 мая 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Питание в образовательных учреждениях должно быть сбалансированным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Учащиеся всех общеобразовательных организаций Екатеринбурга кушают в столовых хлеб, обогащенный витаминно-минеральными комплексами. Об этом рассказала пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте. «В настоящее время во всех общеобразовательных организациях города дети получают в питании хлеб, с витаминно-минеральными комплексами и булочки с куркумой», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также отмечается, что в 30% детских организаций ученикам дают витаминизированные напитки. Территориальный Роспотребнадзор отмечает, что горячее питание является одним из важных условий эффективного обучения детей. Питание должно быть сбалансированный и полноценным. Поэтому в образовательных учреждениях Екатеринбурга полным ходом идет реализация проекта «Привлекательное и здоровое питание».

Учащиеся всех общеобразовательных организаций Екатеринбурга кушают в столовых хлеб, обогащенный витаминно-минеральными комплексами. Об этом рассказала пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте. «В настоящее время во всех общеобразовательных организациях города дети получают в питании хлеб, с витаминно-минеральными комплексами и булочки с куркумой», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также отмечается, что в 30% детских организаций ученикам дают витаминизированные напитки. Территориальный Роспотребнадзор отмечает, что горячее питание является одним из важных условий эффективного обучения детей. Питание должно быть сбалансированный и полноценным. Поэтому в образовательных учреждениях Екатеринбурга полным ходом идет реализация проекта «Привлекательное и здоровое питание».