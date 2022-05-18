18 мая 2022

В центре Екатеринбурга резко упала скорость мобильного интернета. Операторы рассказали почему

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
Мобильная связь в центре Екатеринбурга работает с перебоями Фото:

В центре Екатеринбурга резко снизилась скорость мобильного интернета у операторов «Ростелеком» и «Теле 2». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели.

«В Екатеринбурге, на улице Бориса Ельцина резко снизилась скорость мобильного интернета. Симкарту не менял, телефон показывает подключение к сети 4G», — сообщил читатель агентства.

В технической поддержке оператора «Теле 2» рассказали о причине неполадок. «На вышке произошла поломка, поэтому вы можете наблюдать такую ситуацию. Инженеры уже ведут работы, вскоре ситуация наладится», — заявили в центре поддержки оператора.

В техподдержке читателю URA.RU объяснили причину неполадок со связью
Фото:

Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу уральского филиала «Ростелекома», однако там не ответили на звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в России появятся отечественные станции сотовой связи. Технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G.

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В центре Екатеринбурга резко снизилась скорость мобильного интернета у операторов «Ростелеком» и «Теле 2». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. «В Екатеринбурге, на улице Бориса Ельцина резко снизилась скорость мобильного интернета. Симкарту не менял, телефон показывает подключение к сети 4G», — сообщил читатель агентства. В технической поддержке оператора «Теле 2» рассказали о причине неполадок. «На вышке произошла поломка, поэтому вы можете наблюдать такую ситуацию. Инженеры уже ведут работы, вскоре ситуация наладится», — заявили в центре поддержки оператора. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу уральского филиала «Ростелекома», однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в России появятся отечественные станции сотовой связи. Технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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