В центре Екатеринбурга резко упала скорость мобильного интернета. Операторы рассказали почему

19 мая 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Мобильная связь в центре Екатеринбурга работает с перебоями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга резко снизилась скорость мобильного интернета у операторов «Ростелеком» и «Теле 2». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. «В Екатеринбурге, на улице Бориса Ельцина резко снизилась скорость мобильного интернета. Симкарту не менял, телефон показывает подключение к сети 4G», — сообщил читатель агентства. В технической поддержке оператора «Теле 2» рассказали о причине неполадок. «На вышке произошла поломка, поэтому вы можете наблюдать такую ситуацию. Инженеры уже ведут работы, вскоре ситуация наладится», — заявили в центре поддержки оператора. В техподдержке читателю URA.RU объяснили причину неполадок со связью Фото: читатель URA.RU Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу уральского филиала «Ростелекома», однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в России появятся отечественные станции сотовой связи. Технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G.

В центре Екатеринбурга резко снизилась скорость мобильного интернета у операторов «Ростелеком» и «Теле 2». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. «В Екатеринбурге, на улице Бориса Ельцина резко снизилась скорость мобильного интернета. Симкарту не менял, телефон показывает подключение к сети 4G», — сообщил читатель агентства. В технической поддержке оператора «Теле 2» рассказали о причине неполадок. «На вышке произошла поломка, поэтому вы можете наблюдать такую ситуацию. Инженеры уже ведут работы, вскоре ситуация наладится», — заявили в центре поддержки оператора. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу уральского филиала «Ростелекома», однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в России появятся отечественные станции сотовой связи. Технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G.