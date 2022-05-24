Читатель считает, что нашел логово известных мутантов из вселенной комиксов Фото: читатель URA.RU

Житель Екатеринбурга обнаружил люки в торговом зале магазина «ГиперЭконом», находящегося в ТЦ «Омега». Читатель URA.RU прислал фотографии люков.

«Кажется, я нашел логово черепашек-ниндзя прямо в торговом центре. Посреди зала, между стеллажей с товаром, есть два канализационных люка. Как они там оказались — непонятно», — делится читатель.

Корреспондент URA.RU посетил «ГиперЭконом», чтобы узнать у сотрудников, что находится под люками. Оказалось, что под ними скрываются колодцы. Сотрудники магазина не позволили журналисту открыть люк и посмотреть на эти колодцы.

Владельцем ТЦ «Омега» является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Ранее URA.RU сообщало, что политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида») и стал почетным консулом Шри-Ланки. Журналист URA.RU обратился к Владимиру Смирнову за комментарием. На момент публикации ответа нет.

Первый люк в «ГиперЭкономе» между стеллажами с обувью Фото: читатель URA.RU