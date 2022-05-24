24 мая 2022

Екатеринбуржец нашел люки посреди магазина в ТЦ. «Логово черепашек-ниндзя»

© Служба новостей «URA.RU»
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Читатель считает, что нашел логово известных мутантов из вселенной комиксов Фото:

Житель Екатеринбурга обнаружил люки в торговом зале магазина «ГиперЭконом», находящегося в ТЦ «Омега». Читатель URA.RU прислал фотографии люков.

«Кажется, я нашел логово черепашек-ниндзя прямо в торговом центре. Посреди зала, между стеллажей с товаром, есть два канализационных люка. Как они там оказались — непонятно», — делится читатель.

Корреспондент URA.RU посетил «ГиперЭконом», чтобы узнать у сотрудников, что находится под люками. Оказалось, что под ними скрываются колодцы. Сотрудники магазина не позволили журналисту открыть люк и посмотреть на эти колодцы.

Владельцем ТЦ «Омега» является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Ранее URA.RU сообщало, что политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида») и стал почетным консулом Шри-Ланки. Журналист URA.RU обратился к Владимиру Смирнову за комментарием. На момент публикации ответа нет.

Первый люк в «ГиперЭкономе» между стеллажами с обувью
Фото:
Второй люк находится возле кассы магазина
Фото:
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Житель Екатеринбурга обнаружил люки в торговом зале магазина «ГиперЭконом», находящегося в ТЦ «Омега». Читатель URA.RU прислал фотографии люков. «Кажется, я нашел логово черепашек-ниндзя прямо в торговом центре. Посреди зала, между стеллажей с товаром, есть два канализационных люка. Как они там оказались — непонятно», — делится читатель. Корреспондент URA.RU посетил «ГиперЭконом», чтобы узнать у сотрудников, что находится под люками. Оказалось, что под ними скрываются колодцы. Сотрудники магазина не позволили журналисту открыть люк и посмотреть на эти колодцы. Владельцем ТЦ «Омега» является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Ранее URA.RU сообщало, что политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида») и стал почетным консулом Шри-Ланки. Журналист URA.RU обратился к Владимиру Смирнову за комментарием. На момент публикации ответа нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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