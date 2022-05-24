Гражданину Украины вынесли приговор в челябинском суде

Гражданин Украины, житель Харькова Ян Буртянский осужден в Правобережном районном суде Магнитогорска. Будучи руководителем коммерческой организации, он передал взятку сотруднику муниципального предприятия, сообщает источник URA.RU. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области факт оглашения приговора подтвердили.
«Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации передал взятку в сумме 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 3,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
По данным URA.RU, Ян Буртянский передал взятку главному технологу МУП «Трест водоканал» Александру Лисовому. 25 мая ему планируют огласить приговор. Сам Буртянский находился под стражей с ноября 2021 года, его освободили в зале суда после оглашения вердикта. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.
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Гражданин Украины, житель Харькова Ян Буртянский осужден в Правобережном районном суде Магнитогорска. Будучи руководителем коммерческой организации, он передал взятку сотруднику муниципального предприятия, сообщает источник URA.RU. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области факт оглашения приговора подтвердили. «Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации передал взятку в сумме 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 3,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU, Ян Буртянский передал взятку главному технологу МУП «Трест водоканал» Александру Лисовому. 25 мая ему планируют огласить приговор. Сам Буртянский находился под стражей с ноября 2021 года, его освободили в зале суда после оглашения вердикта. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.