Гражданину Украины вынесли приговор в челябинском суде

Иностранный гражданин осужден за дачу взятки Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданин Украины, житель Харькова Ян Буртянский осужден в Правобережном районном суде Магнитогорска. Будучи руководителем коммерческой организации, он передал взятку сотруднику муниципального предприятия, сообщает источник URA.RU. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области факт оглашения приговора подтвердили.

«Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации передал взятку в сумме 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 3,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU, Ян Буртянский передал взятку главному технологу МУП «Трест водоканал» Александру Лисовому. 25 мая ему планируют огласить приговор. Сам Буртянский находился под стражей с ноября 2021 года, его освободили в зале суда после оглашения вердикта. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.