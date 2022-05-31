Власти прокомментировали риски Кунгура остаться без электричества

У обслуживающей электросети компании завершился срок договора Фото: Илья Московец © URA.RU

Риски города Кунгура (Пермский край) остаться без электроснабжения отсутствуют. Истекший срок концессионного соглашения с МРСК не является поводом для беспокойства. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кунгурского городского округа.

Как ранее стало известно URA.RU, действие концессионного соглашения завершилось еще 23 мая. Однако по словам первого замглавы администрации Кунгура Олега Лихачева, переживать из-за этого не стоит — в течение месяца власти решат каким образом электросети будут обслуживаться в дальнейшем. «В этот период сети обслуживаются предыдущим концессионером — филиалом МРСК Урала» — «Пермэнерго», — сообщил URA.RU Лихачев.

Правительство Пермского края о ситуации в Кунгуре знает. По словам и. о. министра тарифного регулирования и энергетики Андрея Кокорева, сети не останутся без эксплуатирующей организации.

Ранее URA.RU сообщало, что текущей ситуацией с обслуживанием электросетей в городе заинтересовались в антимонопольной службе. В ближайшее время там пройдет совещание по этому вопросу.