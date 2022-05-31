На заседании в Заречном случился громкий скандал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Заречного (Свердловская область) Андрей Захарцев со скандалом покинул заседание городской думы. Поводом стал протест группы депутатов, возмущенных тем, что глава вопреки регламенту занял место за общим столом. Видеозапись перепалки появилась в распоряжении URA.RU.

Захарцев пришел на очередное заседание думы, заняв кресло во главе стола — по левую руку от спикера Андрея Кузнецова. На это обратил внимание беспартийный депутат Василий Ведерников. «Захарцев — не депутат. В соответствии с регламентом есть порядок посещения заседаний лицами, не являющимися депутатами. В данном случае ему предоставляется место среди всех приглашенных», — обратился Ведерников к Кузнецову, указав на дальний конец зала.

Кузнецов в ответ настоял, что мэр традиционно занимает место за общим столом. А сам Захарцев напомнил: в 2016 году, когда он впервые пришел на заседание в статусе избранного главы, депутаты проголосовали за то, что он может сидеть с ними. Поднялась оживленная дискуссия, включился депутат Юрий Бутаков: «Чтобы не устраивать чехарду, глава должен принять мужественное решение — сесть к своим подчиненным [в конец зала]».

Захарцев эмоционально решил закончить спор. «Вот, администрация [вице-мэры и сотрудники отделов] здесь присутствует. Я всем даю команду: встать и выйти с заседания! Предоставим депутатам право работать самостоятельно. Работайте!» — всплеснув руками, объявил Захарцев и покинул зал.

В разговоре с URA.RU Захарцев объяснил, что протестовавшие депутаты, по его мнению, проявили неуважение. «Остальная часть думы — две трети — абсолютно ясно понимают происходящее. Полагаю, никакой кризисной ситуации в данном случае нет», — сказал мэр, уточнив, что уладил разногласия с возмущенными депутатами.

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