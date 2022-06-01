Австрия согласилась соблюдать ультиматум Путина

Австрия перевела России первый платеж за газ по новым правилам Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтяная и газовая компания из Австрии OMV заплатила за поставки газа из России по новой схеме, которую ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Такой информацией поделился представитель австрийского концерна.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — его слова передает ТАСС.

В компании считают, что предложенный Кремлем порядок оплаты не нарушает введенные санкции, и считает свои платежные обязательства выполненными, дополняет MK.RU . Ранее газ по новой схеме уже оплатили германская RWE и энергетическая компания Uniper в ФРГ, пишет Life. А OMV, в свою очередь, полностью отказалась от покупки российской нефти.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые терпели геноцид нацбатов и ВСУ 8 лет. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, а также США выступили против действий России и ввели против нее жесткие санкции, касающиеся в основном экономики. Шестой пакет санкций предлагал ввести эмбарго на российские энергоресурсы, однако из-за этого в ЕС возник раскол.

В ответ на это президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.