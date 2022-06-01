Семь вагонов сошли с рельсов на участке Полуночное — Ивдель на севере Свердловской области Фото: telegram-канал СвЖД

В районе станции Полуночное (Свердловская область) провели восстановительные работы после того, как там сошли с рельсов семь вагонов с щебнем. Вагоны подняли, путь освободили, сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги.

«На месте схода вагонов с щебнем на станции Полуночное […] организовали работу восстановительных поездов, подняли вагоны, освободили ЖД путь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На график движения происшествие не повлияло», — говорится в сообщении ведомства. По ветке не ходят пассажирские поезда, три раза в сутки курсируют грузовые вагоны.

Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов при отправлении со станции вечером 31 мая. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, три вагона перевернулись, у четырех сошли с рельсов колесные пары.

Происшествие на путях случилось 31 мая в 20:29 Фото: telegram-канал СвЖД