В Свердловской области спустя сутки открыли ЖД путь после аварии. Фото

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Семь вагонов сошли с рельсов на участке Полуночное — Ивдель на севере Свердловской области Фото:

В районе станции Полуночное (Свердловская область) провели восстановительные работы после того, как там сошли с рельсов семь вагонов с щебнем. Вагоны подняли, путь освободили, сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги.

«На месте схода вагонов с щебнем на станции Полуночное […] организовали работу восстановительных поездов, подняли вагоны, освободили ЖД путь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На график движения происшествие не повлияло», — говорится в сообщении ведомства. По ветке не ходят пассажирские поезда, три раза в сутки курсируют грузовые вагоны.

Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов при отправлении со станции вечером 31 мая. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, три вагона перевернулись, у четырех сошли с рельсов колесные пары.

Происшествие на путях случилось 31 мая в 20:29
Фото:
Восстановительные работы на путях длились сутки
Фото:

В районе станции Полуночное (Свердловская область) провели восстановительные работы после того, как там сошли с рельсов семь вагонов с щебнем. Вагоны подняли, путь освободили, сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги. «На месте схода вагонов с щебнем на станции Полуночное […] организовали работу восстановительных поездов, подняли вагоны, освободили ЖД путь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На график движения происшествие не повлияло», — говорится в сообщении ведомства. По ветке не ходят пассажирские поезда, три раза в сутки курсируют грузовые вагоны. Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов при отправлении со станции вечером 31 мая. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, три вагона перевернулись, у четырех сошли с рельсов колесные пары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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