Пермячка зарезала свидетеля убийства

Поводом для расправы стала ссора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) девушка убила сначала свою родственницу, а потом ее мужа — свидетеля убийства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе краевого управления СК.

Установлено, что 27 апреля 2021 года между девушкой и ее родственницей разгорелся спор, в ходе которого 24-летняя пермячка схватила нож и расправилась с 62-летней женщиной. «Понимая, что мужчина, проживавший в этой же квартире, является свидетелем убийства, осужденная причинила ему множественные смертельные ножевые ранения», — сообщили в ведомстве. После убийства с места преступления девушка сбежала.

В ходе расследования преступница была найдена, она дала признательные показания. Суд отправил девушку в колонию общего режима на 13 лет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае после бытового конфликта женщина зарезала своего сожителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.