Киллер рейдера Федулева попытался покинуть свердловскую колонию

Рейдер Павел Федулев считается руководителем Виталия Пильщикова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Киллер Виталий Пильщиков, приговоренный к 24 годам колонии строгого режима за убийство предпринимателей и милиционера, не смог добиться выхода из колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Пильщикова считают личным киллером рейдера Павла Федулева.

«Осужденный Виталий Пильщиков продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. По приговору суда, окончание отбытия Пильщиковым наказания — в феврале 2028 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что киллер просил суд заменить ему наказание на более мягкое.

По информации прокуратуры, суд признал Пильщикова виновным в незаконном обороте оружия, убийстве бизнесменов и сотрудника правоохранительных органов. Суд приговорил его к 24 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. При этом он должен заплатить миллион рублей штрафа.

Павел Федулев — один из самых известных рейдеров Урала — считается руководителем Пильщикова. В мае 2011 Федулев был осужден за убийства, организацию преступного сообщества и мошенничества и приговорен к 20 годам колонии строго режима.