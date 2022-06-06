Танкист из Пермского края погиб при исполнении воинского долга

Место и обстоятельства гибели не уточняются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрация Кунгурского муниципального округа в Пермском крае сообщает о трагической гибели уроженца Кунгура Даниила Шилова. Информация об этом размещена на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Пришло печальное известие о трагической гибели при исполнении воинского долга нашего земляка Шилова Даниила Игоревича, 2001 года рождения. Он был настоящим патриотом России, примером мужества, отваги и верности своему долгу», — говорится в сообщении. Место и обстоятельства гибели не уточняются.

Даниил Шилов служил по контракту наводчиком танкового батальона. В 2019 он году окончил местную школу №21. Получил образование в Кунгурском сельскохозяйственном колледже. Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине, направленную на прекращение восьмилетнего геноцида русских в Донбассе. Главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения и сбережение личного состава.