08 июня 2022

Бабушке погибшего на Украине пермяка вручили орден Мужества

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Житель Кунгура награжден орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кунгуре (Пермский край) орденом Мужества посмертно награжден Анатолий Торсунов. Награду власти вручили бабушке погибшего военнослужащего Вере Александровне, сообщается на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой контрактной службы Анатолий Торсунов погиб 12 марта 2022 года при выполнении задания во время спецоперации на Украине. Орден Мужества вручен его бабушке Вере Александровне», — информирует мэрия.

Анатолий Торсунов проходил контрактную службу в должности наводчика мотострелкового батальона. О его гибели власти официально сообщили в конце марта.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украине началась 24 февраля. Президента РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Награду вручили бабушке Анатолия Торсунова Вере Александровне
Фото:

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В Кунгуре (Пермский край) орденом Мужества посмертно награжден Анатолий Торсунов. Награду власти вручили бабушке погибшего военнослужащего Вере Александровне, сообщается на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». «Рядовой контрактной службы Анатолий Торсунов погиб 12 марта 2022 года при выполнении задания во время спецоперации на Украине. Орден Мужества вручен его бабушке Вере Александровне», — информирует мэрия. Анатолий Торсунов проходил контрактную службу в должности наводчика мотострелкового батальона. О его гибели власти официально сообщили в конце марта. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украине началась 24 февраля. Президента РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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