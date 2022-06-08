Бабушке погибшего на Украине пермяка вручили орден Мужества

Житель Кунгура награжден орденом Мужества посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кунгуре (Пермский край) орденом Мужества посмертно награжден Анатолий Торсунов. Награду власти вручили бабушке погибшего военнослужащего Вере Александровне, сообщается на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой контрактной службы Анатолий Торсунов погиб 12 марта 2022 года при выполнении задания во время спецоперации на Украине. Орден Мужества вручен его бабушке Вере Александровне», — информирует мэрия.

Анатолий Торсунов проходил контрактную службу в должности наводчика мотострелкового батальона. О его гибели власти официально сообщили в конце марта.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украине началась 24 февраля. Президента РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Награду вручили бабушке Анатолия Торсунова Вере Александровне Фото: официальная группа Кунгурского муниципального округа, «ВКонтакте»