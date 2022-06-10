Свердловского экс-депутата оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

10 июня 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Андрей Самарин не согласен с решением суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-председателя Думы Асбеста (Свердловская область), члена КПРФ Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU сообщил лично Самарин. Протокол имеется в распоряжении агентства. «Меня оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей. С решением суда не согласен. Буду подавать апелляцию», — поделился Самарин. По словам экс-чиновника, судебное решение вынесли, не учитывая обстоятельств. «Мне выписали протокол, но во время заседания выяснилось, что у судьи совершенно другой протокол. Однако при вынесении решения этого не учли», — посетовал экс-политик. На протяжении нескольких месяцев Самарин критиковал в социальных сетях спецоперацию, проводимую на Украине. Ранее привлечь Самарина к административной ответственности потребовал лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов, а член общественного совета при ММО МВД России «Асбестовский» Максим Петров направлял соответствующее обращение в правоохранительные органы. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Скрин со страницы «ВКонтакте» Максима Петрова Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-председателя Думы Асбеста (Свердловская область), члена КПРФ Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU сообщил лично Самарин. Протокол имеется в распоряжении агентства. «Меня оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей. С решением суда не согласен. Буду подавать апелляцию», — поделился Самарин. По словам экс-чиновника, судебное решение вынесли, не учитывая обстоятельств. «Мне выписали протокол, но во время заседания выяснилось, что у судьи совершенно другой протокол. Однако при вынесении решения этого не учли», — посетовал экс-политик. На протяжении нескольких месяцев Самарин критиковал в социальных сетях спецоперацию, проводимую на Украине. Ранее привлечь Самарина к административной ответственности потребовал лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов, а член общественного совета при ММО МВД России «Асбестовский» Максим Петров направлял соответствующее обращение в правоохранительные органы. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.