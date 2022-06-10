Тюменский депутат ГД назвал главную ошибку в отношениях с Западом

Депутат Госдумы Николай Брыкин считает, что России стоит жестче вести себя с Западом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин считает, что главная ошибка в отношениях с Западом заключается в том, что Россия слишком часто шла на уступки. Свою позицию он рассказал в личном telegram-канале. Заявление было сделано на фоне смертного приговора иностранным наемникам в ДНР.

«По-моему, главная проблема России в том, что она слишком много уступала Западу. Поэтому чем жестче будет себя вести Россия с Западом, тем будет лучше. Запад вообще не ощущает боли от кризиса в отношениях с Россией. Поэтому Запад захочет улучшить отношения с Россией только тогда, когда ему, Западу, будет больно. Реально больно. И неоднократно больно. И все более больно. Запад понимает язык силы», — заявил Брыкин у себя в telegram-канале. Он также добавил, что отношение Запада к украинскому кризису может сильно измениться из-за ситуации с британскими наемниками, которым в ДНР вынесли высшую меру наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Их задержали и судили во время спецоперации на территории Украины. Ее ранее объявил президент России Владимир Путин. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация территории и защита граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор наемникам и добавил, что это повод для других задуматься о своих жизнях.

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