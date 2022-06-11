Кадыров оправдал смертную казнь для иностранных наемников

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров высказался о приговоре британским наемникам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины. Их приговорили к смертной казни.

«Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда ДНР. У людей были обнаружены преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что вызывает неожиданность приговор британского конгресса истеблишмента, называющего решение нелегитимным. Предлагается считать британских наемников военнопленными. По его словам, Шон Пиннер был в розыске в Британии за участие в боевых действиях в Ираке. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — высказался глава Чечни.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Они смогут в течвение месяца обжаловать приговор, пишут «Дни.ру». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины. Их приговорили к смертной казни. «Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда ДНР. У людей были обнаружены преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни заявил, что вызывает неожиданность приговор британского конгресса истеблишмента, называющего решение нелегитимным. Предлагается считать британских наемников военнопленными. По его словам, Шон Пиннер был в розыске в Британии за участие в боевых действиях в Ираке. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — высказался глава Чечни. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Они смогут в течвение месяца обжаловать приговор, пишут «Дни.ру». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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