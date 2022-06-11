Кадыров оправдал смертную казнь для иностранных наемников

11 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров высказался о приговоре британским наемникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины. Их приговорили к смертной казни. «Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда ДНР. У людей были обнаружены преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни заявил, что вызывает неожиданность приговор британского конгресса истеблишмента, называющего решение нелегитимным. Предлагается считать британских наемников военнопленными. По его словам, Шон Пиннер был в розыске в Британии за участие в боевых действиях в Ираке. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — высказался глава Чечни. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Они смогут в течвение месяца обжаловать приговор, пишут «Дни.ру». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины. Их приговорили к смертной казни. «Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда ДНР. У людей были обнаружены преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни заявил, что вызывает неожиданность приговор британского конгресса истеблишмента, называющего решение нелегитимным. Предлагается считать британских наемников военнопленными. По его словам, Шон Пиннер был в розыске в Британии за участие в боевых действиях в Ираке. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — высказался глава Чечни. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Они смогут в течвение месяца обжаловать приговор, пишут «Дни.ру». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.