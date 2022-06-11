11 июня 2022

Свердловские общественники договорились о сотрудничестве с ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман приехал в Екатеринбург Фото:

Свердловская область будет обмениваться проектами с Донецкой народной республикой, а также развивать связи между некоммерческими организациями регионов. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественные палаты Свердловской области и ДНР, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«Мы планируем регулярно обмениваться проектами, получившими поддержку общественного мнения в регионах, методическими и другими материалами. Будем способствовать развитию деловых связей между некоммерческими организациями и расширению контактов между молодежными объединениями и добровольческими организациями», — заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Общественники наметили первый совместный проект — издать «Азбуку Среднего Урала». Ранее URA.RU сообщало, что о двустороннем сотрудничестве договорились власти Нижнего Тагила (Свердловская область) и Луганска.

Александр Кофман подарил сыну председателя Общественной палаты Свердловской области азбуку, изданную в Донецке
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Свердловская область будет обмениваться проектами с Донецкой народной республикой, а также развивать связи между некоммерческими организациями регионов. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественные палаты Свердловской области и ДНР, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Мы планируем регулярно обмениваться проектами, получившими поддержку общественного мнения в регионах, методическими и другими материалами. Будем способствовать развитию деловых связей между некоммерческими организациями и расширению контактов между молодежными объединениями и добровольческими организациями», — заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Общественники наметили первый совместный проект — издать «Азбуку Среднего Урала». Ранее URA.RU сообщало, что о двустороннем сотрудничестве договорились власти Нижнего Тагила (Свердловская область) и Луганска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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