Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман приехал в ЕкатеринбургФото: департамент информационной политики Свердловской области
Свердловская область будет обмениваться проектами с Донецкой народной республикой, а также развивать связи между некоммерческими организациями регионов. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественные палаты Свердловской области и ДНР, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Мы планируем регулярно обмениваться проектами, получившими поддержку общественного мнения в регионах, методическими и другими материалами. Будем способствовать развитию деловых связей между некоммерческими организациями и расширению контактов между молодежными объединениями и добровольческими организациями», — заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Общественники наметили первый совместный проект — издать «Азбуку Среднего Урала». Ранее URA.RU сообщало, что о двустороннем сотрудничестве договорились власти Нижнего Тагила (Свердловская область) и Луганска.
Александр Кофман подарил сыну председателя Общественной палаты Свердловской области азбуку, изданную в Донецке
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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Свердловская область будет обмениваться проектами с Донецкой народной республикой, а также развивать связи между некоммерческими организациями регионов. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественные палаты Свердловской области и ДНР, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Мы планируем регулярно обмениваться проектами, получившими поддержку общественного мнения в регионах, методическими и другими материалами. Будем способствовать развитию деловых связей между некоммерческими организациями и расширению контактов между молодежными объединениями и добровольческими организациями», — заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Общественники наметили первый совместный проект — издать «Азбуку Среднего Урала». Ранее URA.RU сообщало, что о двустороннем сотрудничестве договорились власти Нижнего Тагила (Свердловская область) и Луганска.