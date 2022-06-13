Басурин: «Врачи без границ» собирали разведданные в ДНР

13 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин знает, что «Врачи без границ» собирали разведданные и передавали на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Члены запрещенной на территории РФ организации «Врачи без границ» собирали данные на территории Донецкой народной республики. Такой информацией поделился заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Организация „Врачи без границ“, которой официальное нахождение здесь запретили. Есть доказательная база, что они [в 2014—2015 годах] собирали военные разведданные и передавали противникам», — его слова передает ТАСС. Отмечается также, что полученные знания передавались на Украину. И это заявление можно подтвердить, заявил Басурин. Этим же на территории республики занималась миссия ОБСЕ. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ принял такое решение после обострения военного конфликта между ВСУ и жителями Донбасса. Цель российской армии — спасти граждан ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов украинской армии и нацбатов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Члены запрещенной на территории РФ организации «Врачи без границ» собирали данные на территории Донецкой народной республики. Такой информацией поделился заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Организация „Врачи без границ“, которой официальное нахождение здесь запретили. Есть доказательная база, что они [в 2014—2015 годах] собирали военные разведданные и передавали противникам», — его слова передает ТАСС. Отмечается также, что полученные знания передавались на Украину. И это заявление можно подтвердить, заявил Басурин. Этим же на территории республики занималась миссия ОБСЕ. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ принял такое решение после обострения военного конфликта между ВСУ и жителями Донбасса. Цель российской армии — спасти граждан ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов украинской армии и нацбатов.