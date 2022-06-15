15 июня 2022

Между Челябинском и Екатеринбургом остановят участок трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, асфальтирование, челябинск-екатеринбург
Движение на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом полностью остановят 16 июня Фото:

Движение автомобилей на 118 километре трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом полностью прекратится 16 июня. Ограничение продлится полчаса, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Временное ограничение в виде полной остановки движения будет введено 16 июня на участке 118 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (подъезд к Екатеринбургу) в Челябинской области. Участок расположен возле села Клеопино в Каслинском районе. Движение транспорта будет прервано с 14:00 до 14:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей просят учесть эту информацию перед тем, как отправиться в поездку. Ограничение понадобилось в связи с капитальным ремонтом федеральной трассы.

На автодороге М-5 между Челябинском и Екатеринбургом летом 2022 года планируется сделать четырехполосным единственный оставшийся после нескольких лет реконструкции участок, где машины движутся по двум полосам. Работы будут полностью завершены в августе. С их окончанием движение между Свердловской и Челябинской областями существенно упростится.

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Движение автомобилей на 118 километре трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом полностью прекратится 16 июня. Ограничение продлится полчаса, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Временное ограничение в виде полной остановки движения будет введено 16 июня на участке 118 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (подъезд к Екатеринбургу) в Челябинской области. Участок расположен возле села Клеопино в Каслинском районе. Движение транспорта будет прервано с 14:00 до 14:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть эту информацию перед тем, как отправиться в поездку. Ограничение понадобилось в связи с капитальным ремонтом федеральной трассы. На автодороге М-5 между Челябинском и Екатеринбургом летом 2022 года планируется сделать четырехполосным единственный оставшийся после нескольких лет реконструкции участок, где машины движутся по двум полосам. Работы будут полностью завершены в августе. С их окончанием движение между Свердловской и Челябинской областями существенно упростится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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