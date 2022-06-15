Между Челябинском и Екатеринбургом остановят участок трассы М-5

16 июня 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Движение на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом полностью остановят 16 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение автомобилей на 118 километре трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом полностью прекратится 16 июня. Ограничение продлится полчаса, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Временное ограничение в виде полной остановки движения будет введено 16 июня на участке 118 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (подъезд к Екатеринбургу) в Челябинской области. Участок расположен возле села Клеопино в Каслинском районе. Движение транспорта будет прервано с 14:00 до 14:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть эту информацию перед тем, как отправиться в поездку. Ограничение понадобилось в связи с капитальным ремонтом федеральной трассы. На автодороге М-5 между Челябинском и Екатеринбургом летом 2022 года планируется сделать четырехполосным единственный оставшийся после нескольких лет реконструкции участок, где машины движутся по двум полосам. Работы будут полностью завершены в августе. С их окончанием движение между Свердловской и Челябинской областями существенно упростится. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Движение автомобилей на 118 километре трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом полностью прекратится 16 июня. Ограничение продлится полчаса, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Временное ограничение в виде полной остановки движения будет введено 16 июня на участке 118 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (подъезд к Екатеринбургу) в Челябинской области. Участок расположен возле села Клеопино в Каслинском районе. Движение транспорта будет прервано с 14:00 до 14:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть эту информацию перед тем, как отправиться в поездку. Ограничение понадобилось в связи с капитальным ремонтом федеральной трассы. На автодороге М-5 между Челябинском и Екатеринбургом летом 2022 года планируется сделать четырехполосным единственный оставшийся после нескольких лет реконструкции участок, где машины движутся по двум полосам. Работы будут полностью завершены в августе. С их окончанием движение между Свердловской и Челябинской областями существенно упростится.