В Екатеринбурге закроют очередной магазин «Мегамарт»

18 июня 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

В прошлом году «Мегамарты» выкупила сеть «Магнит» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге планируют закрыть один из магазинов «Мегамарт». Персоналу предлагают перейти в другие торговые точки компании, сообщает пресс-служба сети «Магнит», которая выкупила магазины. «Компания на протяжении нескольких месяцев занималась тщательным анализом и повышением эффективности работы 39 магазинов „Мегамарт“, приобретенных в рамках сделки с „Дикси“ в прошлом году. В итоге „Магнит“ принял решение о закрытии трех магазинов в Тюмени и одного в Екатеринбурге. Персоналу закрывающихся магазинов предложено перейти в другие торговые точки компании с сохранением условий труда и уровня зарплат», — сообщили порталу 72.ru в пресс-службе сети «Магнит». Остальные 35 магазинов «Мегамарт» постепенно будут переходить на бренд «Магнит», а шесть торговых точек переформатируют в магазины «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Летом 2021-го года торговая сеть «Магнит» купила холдинг Dixy Holding Limited, в который, помимо «Мегамарта», входит сеть супермаркетов «Дикси». Предполагается, что магазины «Мегамарта» переформатируют в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра». На закрытии магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском образовались большие очереди. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге планируют закрыть один из магазинов «Мегамарт». Персоналу предлагают перейти в другие торговые точки компании, сообщает пресс-служба сети «Магнит», которая выкупила магазины. «Компания на протяжении нескольких месяцев занималась тщательным анализом и повышением эффективности работы 39 магазинов „Мегамарт“, приобретенных в рамках сделки с „Дикси“ в прошлом году. В итоге „Магнит“ принял решение о закрытии трех магазинов в Тюмени и одного в Екатеринбурге. Персоналу закрывающихся магазинов предложено перейти в другие торговые точки компании с сохранением условий труда и уровня зарплат», — сообщили порталу 72.ru в пресс-службе сети «Магнит». Остальные 35 магазинов «Мегамарт» постепенно будут переходить на бренд «Магнит», а шесть торговых точек переформатируют в магазины «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Летом 2021-го года торговая сеть «Магнит» купила холдинг Dixy Holding Limited, в который, помимо «Мегамарта», входит сеть супермаркетов «Дикси». Предполагается, что магазины «Мегамарта» переформатируют в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра». На закрытии магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском образовались большие очереди.