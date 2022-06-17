17 июня 2022

Челябинец совершил суицид в магазине бытовой химии. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские
Перед самоубийством мужчина находился в запое. С продавцом его ничего не связывало Фото:

Житель Копейска (Челябинская область), который накануне вечером совершил самоубийство в местном магазине, скончался на месте. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, 37-летний мужчина находился в запое и незадолго до трагического события купил новый нож.

«Инцидент произошел в 19:20 в магазине бытовой химии по улице Калинина, 8. Мужчина 1985 года рождения совершил суицид и скончался на месте. Перед этим он находился в запое и незадолго до происшествия купил новый нож. Трагедия разыгралась на глазах у продавца, женщины 1983 года рождения, с которой мужчину ничего не связывало», — рассказал источник в полиции.

Ранее стало известно, что действия самоубийцы попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина заходит в магазин, что-то кричит, а потом пытается покончить с собой. После инцидента женщину-продавца увезли в больницу с нервным срывом.

В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.

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Житель Копейска (Челябинская область), который накануне вечером совершил самоубийство в местном магазине, скончался на месте. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, 37-летний мужчина находился в запое и незадолго до трагического события купил новый нож. «Инцидент произошел в 19:20 в магазине бытовой химии по улице Калинина, 8. Мужчина 1985 года рождения совершил суицид и скончался на месте. Перед этим он находился в запое и незадолго до происшествия купил новый нож. Трагедия разыгралась на глазах у продавца, женщины 1983 года рождения, с которой мужчину ничего не связывало», — рассказал источник в полиции. Ранее стало известно, что действия самоубийцы попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина заходит в магазин, что-то кричит, а потом пытается покончить с собой. После инцидента женщину-продавца увезли в больницу с нервным срывом. В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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