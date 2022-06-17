Перед самоубийством мужчина находился в запое. С продавцом его ничего не связывало Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Копейска (Челябинская область), который накануне вечером совершил самоубийство в местном магазине, скончался на месте. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, 37-летний мужчина находился в запое и незадолго до трагического события купил новый нож.

«Инцидент произошел в 19:20 в магазине бытовой химии по улице Калинина, 8. Мужчина 1985 года рождения совершил суицид и скончался на месте. Перед этим он находился в запое и незадолго до происшествия купил новый нож. Трагедия разыгралась на глазах у продавца, женщины 1983 года рождения, с которой мужчину ничего не связывало», — рассказал источник в полиции.

Ранее стало известно, что действия самоубийцы попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина заходит в магазин, что-то кричит, а потом пытается покончить с собой. После инцидента женщину-продавца увезли в больницу с нервным срывом.

В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.