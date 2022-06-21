21 июня Мясников вместе с женой отмечает 20 лет совместной жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников вместе с женой 21 июня отмечает 20 лет совместной жизни, по этому поводу он пригласил своих подписчиков на празднование свадьбы. Фото с приглашением Мясников опубликовал в своей социальной сети.

«20 лет назад у нас была свадьба. Приглашаем вас сегодня на нашу свадьбу. Кстати, пишите, как она называется, эта свадьба, мы за 20 лет забыли», — подписал публикацию артист. Также он выложили фотографии, на которых признался, что 20 лет брака «пролетели как один день».

Юморист Вячеслав Мясников не скрывает своей личной жизни и часто делится ею в своих социальных сетях. Так он рассказывал подписчикам, что во время экономического кризиса вместе со своей женой штукатурил стены. Также шоумен публиковал информацию о том, что решил бросить карьеру комика.

По словам Мясникова, 20 лет брака прошли незаметно Фото: социальная сеть Вячеслава Мясникова

Фото: социальная сеть Вячеслава Мясникова

Фото: социальная сеть Вячеслава Мясникова