Мясников из «Уральских пельменей» сделал заявление о карьере. «Решил бросить юмор». ВИДЕО

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, михалкова юлия, мясников вячеслав
Вячеслав Мясников сделал заявление в InstagramФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Раскол в «Уральских пельменях»

Юморист, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников решил бросить карьеру комика. Теперь артист собирается стать режиссером, заявил он в своем Instagram.

«Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю», — заявил Мясников.

Несмотря на сообщения о распаде коллектива, Мясников продолжает выступать в «Уральских пельменях» и одновременно в сольном проекте со своим коллегой по шоу — Андреем Рожовым.

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