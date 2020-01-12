Вячеслав Мясников сделал заявление в Instagram Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Юморист, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников решил бросить карьеру комика. Теперь артист собирается стать режиссером, заявил он в своем Instagram.

«Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю», — заявил Мясников.

Несмотря на сообщения о распаде коллектива, Мясников продолжает выступать в «Уральских пельменях» и одновременно в сольном проекте со своим коллегой по шоу — Андреем Рожовым.