Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили по требованию правоохранительных органов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе президентского центра.
«Публикация действительно удалена — по требованию правоохранительных органов», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.
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