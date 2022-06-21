Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили по требованию правоохранительных органов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе президентского центра.

«Публикация действительно удалена — по требованию правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.