В Ельцин Центре удалили заявление с критикой спецоперации. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили Фото:

Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили по требованию правоохранительных органов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе президентского центра.

«Публикация действительно удалена — по требованию правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Антивоенное заявление с сайта Ельцин Центра удалили по требованию правоохранительных органов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе президентского центра. «Публикация действительно удалена — по требованию правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...