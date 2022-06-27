27 июня 2022

В Кургане проведут турнир в память о погибших на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные клубы Екатеринбурга, гонка, мотоциклист, мотоцикл, спорт, мотогонки
Курганские мотоциклисты будут соревнвоаться за «Кубок» Фото:

Мотоклуб «Лесные Райдеры» организует соревнование «Кубок Z» среди мотолюбителей в память о российских солдатах, погибших на Украине во время спецоперации. Об этом URA.RU рассказал руководитель мотоклуба Александр Смирнов.

«Открытое личное первенство Курганской области в „эндуро“ среди мотолюбителей пройдет в этом году 2 июля. Мы назвали его „Кубок Z: Памяти погибшим Героям России при освобождении Украины от националистических фашистских банд“. Наши курганские парни участвуют в спецоперации, хочется их поддержать проведением соревнования такого опасного спорта», — говорит Смирнов.

На кубок заявлены несколько категорий: «Эндуро», «Спринт», «Лайт», «Пионеры», «Ветераны» и «Юниоры». В последней номинации участвуют дети с 8 до 14 лет. Самой сложной и опасной считается категория «Эндуро», в ней участвуют опытные мотолюбители, которые способны преодолевать препятствия из бревен и валунов по бездорожью

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

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Мотоклуб «Лесные Райдеры» организует соревнование «Кубок Z» среди мотолюбителей в память о российских солдатах, погибших на Украине во время спецоперации. Об этом URA.RU рассказал руководитель мотоклуба Александр Смирнов. «Открытое личное первенство Курганской области в „эндуро“ среди мотолюбителей пройдет в этом году 2 июля. Мы назвали его „Кубок Z: Памяти погибшим Героям России при освобождении Украины от националистических фашистских банд“. Наши курганские парни участвуют в спецоперации, хочется их поддержать проведением соревнования такого опасного спорта», — говорит Смирнов. На кубок заявлены несколько категорий: «Эндуро», «Спринт», «Лайт», «Пионеры», «Ветераны» и «Юниоры». В последней номинации участвуют дети с 8 до 14 лет. Самой сложной и опасной считается категория «Эндуро», в ней участвуют опытные мотолюбители, которые способны преодолевать препятствия из бревен и валунов по бездорожью Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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