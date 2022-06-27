В Кургане проведут турнир в память о погибших на Украине

Курганские мотоциклисты будут соревнвоаться за «Кубок» Фото: Александр Константинов © URA.RU

Мотоклуб «Лесные Райдеры» организует соревнование «Кубок Z» среди мотолюбителей в память о российских солдатах, погибших на Украине во время спецоперации. Об этом URA.RU рассказал руководитель мотоклуба Александр Смирнов.

«Открытое личное первенство Курганской области в „эндуро“ среди мотолюбителей пройдет в этом году 2 июля. Мы назвали его „Кубок Z: Памяти погибшим Героям России при освобождении Украины от националистических фашистских банд“. Наши курганские парни участвуют в спецоперации, хочется их поддержать проведением соревнования такого опасного спорта», — говорит Смирнов.

На кубок заявлены несколько категорий: «Эндуро», «Спринт», «Лайт», «Пионеры», «Ветераны» и «Юниоры». В последней номинации участвуют дети с 8 до 14 лет. Самой сложной и опасной считается категория «Эндуро», в ней участвуют опытные мотолюбители, которые способны преодолевать препятствия из бревен и валунов по бездорожью

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.