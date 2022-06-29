В Академическом районе иномарки врезались лоб в лоб. Видео

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Виды Екатеринбурга, гибдд, дпс, дорожно-патрульная служба
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга две иномарки врезались лоб в лоб на крупном перекрестке, образовав затор. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения предоставили журналисту URA.RU.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на перекрестке Мехренцева — Краснолесья. Один из водителей не пропустил другого, поворачивавшего на улицу Краснолесья. Иномарки врезались, образовав на дороге затор.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

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В Академическом районе Екатеринбурга две иномарки врезались лоб в лоб на крупном перекрестке, образовав затор. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения предоставили журналисту URA.RU. Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на перекрестке Мехренцева — Краснолесья. Один из водителей не пропустил другого, поворачивавшего на улицу Краснолесья. Иномарки врезались, образовав на дороге затор. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информации о пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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