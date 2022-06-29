В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга две иномарки врезались лоб в лоб на крупном перекрестке, образовав затор. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения предоставили журналисту URA.RU.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на перекрестке Мехренцева — Краснолесья. Один из водителей не пропустил другого, поворачивавшего на улицу Краснолесья. Иномарки врезались, образовав на дороге затор.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информации о пострадавших не поступало.