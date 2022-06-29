Опасная яма находится возле больницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Тугулыма (Свердловская область) около года не закрывает открытый люк, находящийся на пешеходном переходе около больницы. По словам жителей, вместо крышки, администрация закрыла люк деревом и листьями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат думы ТГО Рамис Искендеров.

«Больше года мы говорим об этой дыре. Там же переходят дорогу дети, старики, ездят машины, а никто не обращает на это внимания. Вместо крышки, люди от администрации посадили в люк дерево. Оно там уже несколько месяцев стоит», — рассказал Искендеров.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Тугулымского городского округа. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее жители ТГО обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками. «Жители возмущаются, спрашивают о рейсах. Пожалуйста, помогите нам, нашему Тугулымскому району», — рассказала Светлана Шинкаренко, работающая в МУП «Автоперевозки» на протяжении 20 лет. Автобусное сообщение в ТГО прекратилось 28 июня. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщали, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности.

Фото: Назар Капустин © URA.RU

Фото: Назар Капустин © URA.RU