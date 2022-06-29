Депутат Госдумы Гартунг попросил льготы для фабрики «Юничел»

Гартунг заявил, что фабрика с трудом выживает из-за затрат на маркировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг обратился в Минпромторг с просьбой разобраться с проблемами маркировки на челябинской обувной фабрике «Юничел». По его данным, затраты на маркировку ставят производителя на грань разорения.

«В прошлую пятницу, когда я был в Челябинске, руководитель фирмы „Юничел“, на которой трудятся более 2,5 тыс. человек, выступал на заседании Союза промышленников и предпринимателей и говорил, что затраты на техрегулирование и маркировку для них непосильны. Они практически в ноль работают и с трудом выживают, в то время как другие российские компании работают без маркировки, не платя никаких налогов», — написал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Гартунг добавил, что осложняет положение фабрики и китайский импорт, с которым «нереально конкурировать с учетом сегодняшнего курса рубля». «Я попросил заместителя министра рассмотреть обращение фирмы „Юничел“ и разобраться с этим. Наших производителей надо поддерживать. Иначе мы дойдем до того, что нам маркировать нечего будет, легальных производителей просто не останется», — сообщил депутат.

В марте сообщалось, что «Юничел» модернизирует свои производственные мощности для перехода на отечественные материалы, увеличения объемов выпускаемой продукции и своевременного создания новых коллекций.

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