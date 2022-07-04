Вексельберг внезапно приехал в Екатеринбург на бизнес-тусовку

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Всероссийский конкурс управленцев
Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Бизнесмен Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург для посещения международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало 4 июля.

«Бизнесмен Виктор Вексельберг был замечен на „Иннопроме“. Он посетил стенд Уральского турбинного завода (УТЗ)», — рассказал журналист агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу бизнесмена. На момент публикации ответа не поступило.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.

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Бизнесмен Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург для посещения международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало 4 июля. «Бизнесмен Виктор Вексельберг был замечен на „Иннопроме“. Он посетил стенд Уральского турбинного завода (УТЗ)», — рассказал журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу бизнесмена. На момент публикации ответа не поступило. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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