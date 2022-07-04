Вексельберг внезапно приехал в Екатеринбург на бизнес-тусовку

Бизнесмен Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург для посещения международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало 4 июля.
«Бизнесмен Виктор Вексельберг был замечен на „Иннопроме“. Он посетил стенд Уральского турбинного завода (УТЗ)», — рассказал журналист агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу бизнесмена. На момент публикации ответа не поступило.
URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Бизнесмен Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург для посещения международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало 4 июля. «Бизнесмен Виктор Вексельберг был замечен на „Иннопроме“. Он посетил стенд Уральского турбинного завода (УТЗ)», — рассказал журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу бизнесмена. На момент публикации ответа не поступило. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.