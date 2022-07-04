Люди в Красном Лимане живут без электричества и воды (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший житель Челябинска, который сейчас проживает в Красном Лимане Луганской народной республики (ЛНР) записал видеообращение для своей семьи. На видео, опубликованном военным корреспондентом Иваном Иванниковым, мужчина передает слова любви родным челябинцам, успокаивает их, что остался живой.

«Челябинск, привет! Мы выжили! Семья, я вас люблю! Я жив!», — сказал мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале Иванникова.

Корреспондент рассказал, что мужчина 17 лет жил в Челябинске. Сейчас связи с его родными нет. Город, по словам журналиста, до сих пор периодически подвергается обстрелам ВСУ. Иванников пишет, что люди в Красном Лимане живут без электричества и воды. Готовят на костре на улице, живут в подвалах и готовят на весь дом сразу по очереди.

На протяжении восьми последних лет жители Донбасса вынуждены жить в подвалах, из-за постоянных обстрелов со стороны армии Украины. Для их освобождения правительство России приняло решение провести специальную операцию. Как сообщает минобороны РФ, российские военные освобождают мирные города от националистов, захвативших власть.