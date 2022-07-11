На компрессорном заводе работникам задерживали зарплату почти год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), руководство которого с октября 2021 года систематически задерживало выплату заработной платы более чем 300 работникам, продолжают увольняться. Как рассказал URA.RU начальник одного из цехов, диалог начальства с подчиненными в конце июня не дал положительных результатов.

«После того собрания в конце июня обстановка на заводе не поменялась. Люди продолжают увольняться, в основном уходят мастера, технологи. В бухгалтерии ходят разговоры, что ситуация с задержкой зарплат может повториться, так как заказов больше не становится», — рассказал URA.RU сотрудник завода.

Выяснить официальную позицию завода пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции.

В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководством была произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей.