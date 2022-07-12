12 июля 2022

СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Серов, угмк, металлургический завод
СК возбудил уголовное дело после травмы рабочего на свердловском заводе, которая привела к гибели Фото:

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после травмы рабочего на металлургическом заводе УГМК в Серове, сотрудник предприятия скончался в больнице через два дня. Об этом сообщили СУ СК России по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«Вечером 9 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании машиниста шихтоподачи, на территории металлургического завода, расположенного в Серове. В результате полученной травмы головы пострадавший скончался 11 июля в больнице», — сообщили свердловские следователи. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть рабочего.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и руководство предприятия. Наказание за уголовное дело предусматривает лишение свободы до четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловскую шахту в Краснотурьинске оштрафуют за смерть рабочего. Также агентство рассказывало о гибели рабочего на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.

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Свердловские следователи возбудили уголовное дело после травмы рабочего на металлургическом заводе УГМК в Серове, сотрудник предприятия скончался в больнице через два дня. Об этом сообщили СУ СК России по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Вечером 9 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании машиниста шихтоподачи, на территории металлургического завода, расположенного в Серове. В результате полученной травмы головы пострадавший скончался 11 июля в больнице», — сообщили свердловские следователи. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть рабочего. Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и руководство предприятия. Наказание за уголовное дело предусматривает лишение свободы до четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловскую шахту в Краснотурьинске оштрафуют за смерть рабочего. Также агентство рассказывало о гибели рабочего на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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