Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Калмановича

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве экс-главы баскетбольного клуба УГМК Шабтая Калмановича. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу Юлия Иванова.
«Доказательства, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор», — рассказала Иванова Агентству городских новостей «Москва».
Автомобиль Калмановича расстреляли в Москве в 2009 году. В теле экс-главы баскетбольного клуба УГМК нашли 15 пуль. Водитель Калмановича получил огнестрельные ранения в правую часть туловища, мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам Следственного комитета удалось установить предполагаемых исполнителей убийства. Также агентство рассказывало, что свидетелями по делу убийства Калмановича проходят Малахов и Земфира.
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