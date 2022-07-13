13 июля 2022

Над Екатеринбургом взошла огромная луна. Фоторепортаж

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Город ночью. Сургут, луна, полнолуние, суперлуние
Читатели URA.RU увидели в небе Екатеринбурга суперлуние (архивное фото) Фото:

Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU.

«Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель.

Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым.

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Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU. «Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель. Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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