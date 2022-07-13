Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU.
«Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель.
Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU. «Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель. Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым.