Над Екатеринбургом взошла огромная луна. Фоторепортаж

14 июля 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Читатели URA.RU увидели в небе Екатеринбурга суперлуние (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU. «Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель. Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Над Екатеринбургом в ночь с 13 на 14 июля взошла большая луна. Свидетелями суперлуния стали читатели URA.RU. «Я специально не ложилась спать и ждала это явление. Это просто гигантская луна!», — поделился эмоциями читатель. Суперлуние — необычное небесное явление, происходящее раз в несколько лет. При нем полнолуние и новолуние с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли) совпадают. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой вращается Луна вокруг Земли. Поэтому Луну можно видеть более крупно. Также в этот период спутник может казаться человеку розовым.