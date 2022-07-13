Челябинский завод заподозрили в попытке уйти от оплаты долгов

Челябинская Федерация баскетбола неожиданно стала владельцем электросетей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На челябинскую Федерацию баскетбола могут повесить долг за электроэнергию в 156 млн рублей, который за несколько лет накопил местный опытный механический завод — ООО «ЧОМЗ». Общественная организация, которая должна заниматься развитием спорта в регионе, стала владельцем электросетей предприятия. О ситуации URA.RU рассказали в компании «Уралэнергосбыт». По одной из версий, таким образом предприятие может пытаться уйти от оплаты долга.

«За электроэнергию задолжал завод. На 28 июня 2022 года долг предприятия составил более 156 млн рублей. Срок неоплаты — более 2,5 лет. Сейчас эта сумма может лечь на Федерацию баскетбола — ЧООО „Федерация баскетбола“. О новом собственнике электросетей нам стало известно только в апреле этого года, хотя смена собственника якобы произошла еще в 2021 году по договору купли-продажи», — пояснили в пресс-службе «Уралэнергосбыта». До этого несколько лет сети одновременно находились в аренде у Федерации баскетбола и ООО «МУЛЛИТ». Сейчас в этом вопросе разбирается суд.

В энергокомпании рассказали еще один интересный факт: среди учредителей «МУЛЛИТ» и самого механического завода числился президент Федерации баскетбола Валерий Сырых. Согласно данным сервиса СБИС, чистые активы Федерации баскетбола за 2021 год составляют минус 269 тыс. рублей. «То есть долг пытаются перевести на убыточную организацию. Возможно, таким образом завод просто может уходить от оплаты», — предположили энергетики.

Редакция обратилась к ООО «ЧОМЗ» и региональной Федерации баскетбола за комментариями. На момент публикации материала ответы не поступили.