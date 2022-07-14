В России разблокировали издание TJournal

15 июля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор убрал TJournal из реестра запрещенных сайтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Роскомнадзор разблокировал доступ к интернет-изданию TJournal. Ранее издание было заблокировано за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Это следует из данных реестра запрещенных сайтов. «Доступ не ограничивается», — указано в реестре Роскомнадзора при запросе данных по сайту. Однако в поиске «Яндекса» по-прежнему удалена ссылка на сайт. При попытке перейти по прямой ссылке браузер выдает ошибку. 15 марта Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal. Решение было принято из-за распространения недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине. С началом спецоперации Минобороны РФ столкнулось с большим количеством дезинформации. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Роскомнадзор разблокировал доступ к интернет-изданию TJournal. Ранее издание было заблокировано за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Это следует из данных реестра запрещенных сайтов. «Доступ не ограничивается», — указано в реестре Роскомнадзора при запросе данных по сайту. Однако в поиске «Яндекса» по-прежнему удалена ссылка на сайт. При попытке перейти по прямой ссылке браузер выдает ошибку. 15 марта Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal. Решение было принято из-за распространения недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине. С началом спецоперации Минобороны РФ столкнулось с большим количеством дезинформации. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет.