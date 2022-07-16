В Екатеринбург стартовал крестный ход: прямой эфир

В ночь с 16 на 17 июля в центре Екатеринбурга стартовал традиционный крестный ход, в рамках празднования «Царских дней». Прямая трансляция с места событий проходит в telegram-канале «Екатское Чтиво».
Традиционное шествие начнется от Храма-на-Крови и пройдет до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году, впервые после двух лет, крестный ход проходит без ограничений, связанных с COVID-19.
Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины. Богослужение перед началом крестного хода посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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